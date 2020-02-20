Турция пошла в наступление в Идлибе

Турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщает в Twitter журналист Чарльз Листер.

По его информации, операция проводится в населенном пункте Найраб, в районе которого ранее в феврале боевиками был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. Также в сторону данного селения направилась колонна турецкой военной техники, в том числе несколько танков. Кроме того, сообщается об ударах артиллерии.

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В наступлении участвуют как турецкие военнослужащие, так и бойцы вооруженной оппозиции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. По данным одного из наблюдателей, в результате боя возле Найраба подбиты два танка сирийской армии, один Т-72 и одна боевая машина пехоты захвачены.

Взятие Найраба — первая часть операции по возвращению оппозиции контроля над городом Саракиб, который расположен на пересечении двух ключевых шоссе Сирии M4 и M5, объясняет оппозиционный журналист Асаад Ханна. Саракиб находится в семи километрах на восток от Найраба, в начале февраля он был взят сирийской армией вместе с трассой M5, контроль над которой дает возможность свободного проезда через всю Сирию.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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