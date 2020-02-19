Эрдоган ответил на слова из Кремля о худшем сценарии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит, что Россия станет частью худшего сценария развития событий в сирийской провинции Идлиб. Таким образом он ответил на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает турецкое новостное агентство «Анадолу».

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция и США солидарны по ситуации в Идлибе, «и это может проявиться в любой момент и в любой форме». По словам турецкого лидера, Анкара задействует все необходимые рычаги, если начнет операцию в Идлибе.

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Пресс-секретарь президента России ранее назвал возможную операцию Турции против Сирии худшим сценарием развития событий в Идлибе. По словам Пескова, Москву перестало удовлетворять исполнение сочинских соглашений с Турцией после наступления боевиков в провинции Идлиб. При этом он отметил, что Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы ситуация в Идлибе не накалялась.

О готовности начать военную операцию в Идлибе Эрдоган заявил в ходе выступления перед однопартийцами в парламенте. Он сообщил, что наступление может начаться в любой момент, и подчеркнул, что Анкара не допустит произвола режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее в Турции сообщили, что продолжат переброску военных в Идлиб, чтобы иметь возможность защитить мирных жителей. В январе сирийская армия возобновила атаки против боевиков в провинции, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня.

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