Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии. Его цитирует ТАСС в среду, 19 февраля.

После наступления боевиков в сирийском Идлибе Москву перестало удовлетворять исполнение сочинских соглашений с Турцией, заявил он. При этом Москва продолжит рабочие контакты с Анкарой, чтобы не позволить ситуации в Идлибе и далее накаляться, добавил Песков.

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Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, наступление может начаться в любой момент. Он подчеркнул, что Анкара не допустит произвола режима президента Сирии Башара Асада в регионе.

Ранее турецкая сторона сообщила, что продолжит переброску военных в Идлиб, чтобы иметь возможность защитить мирных жителей.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, возобновила атаки против боевиков в Идлибе.

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