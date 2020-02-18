Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu.

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По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению. Он добавил, что о передислокации наблюдательных пунктов турецких Вооруженных сил речи не идет.

Кроме того, представитель Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Турция продолжит переброску военных и бронетехники в Идлиб в целях защиты мирного населения.

Как рассказали в российском МИД, в частности, Анкара и Москва решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

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