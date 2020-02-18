В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу

Россия и Турция по итогам консультаций решили придерживаться договоренностей по Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В ведомстве рассказали, что стороны обсуждали обстановку в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Они выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям. В частности, Анкара и Москва решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

17 февраля Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



