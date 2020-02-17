Курдов уличили в поддержке Асада в Сирии

Бойцы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. В этом их уличило Anadolu со ссылкой на военные источники.

По данным собеседников агентства, курдские отряды были замечены, в частности, в районе горы Шейха Акиля на севере провинции Алеппо. Они вместе с сирийскими правительственными войсками организовали наступление в данном районе, где также располагается турецкий наблюдательный пункт.

Отмечается, что в итоге атака сирийцев и курдов была отбита. При этом объекты YPG/PKK подверглись ударам из самоходных артиллерийских установок со стороны Турции.

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В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

В октябре 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.

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