Асад предложил курдам бороться с «турецкими захватчиками»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками». Об этом сообщает РИА Новости.

Асад рассказал, что впервые такое предложение делалось после подписания меморандума о взаимопонимании между Турцией и Россией 22 октября. «Ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они [курды] сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии», — сказал глава государства.

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По его словам, в настоящее время такие попытки продолжаются в рамках сотрудничества с Москвой. «Мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией», — отметил Асад. Он также добавил, что Вашингтон со своей стороны препятствует этому.

Ранее, 14 ноября, Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. По его словам, есть вероятность, что исполнителями были сотрудники турецких спецслужб, получивших соответствующие указания от западной разведки. Возможной причиной для устранения Ле Мезюрье было то, что он знал «много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах».

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