Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»

Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе — это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она правда», — ответил Асад на вопрос журналистов об убийстве.

По его словам, есть вероятность, что исполнителями были сотрудники турецких спецслужб, получивших соответствующие указания от западной разведки. Возможной причиной для устранения Ле Мезюрье было то, что он знал «много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и возможно в других странах».

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Сирийский президент сравнил смерть бывшего офицера британской разведки с устранением лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади и смертью в тюрьме в США обвиняемого в торговле несовершеннолетними секс-рабами миллионера Джеффри Эпштейна. Как считает Асад, все эти случаи объединяет то, что погибшие обладали секретной информацией, которую могли обнародовать: они были убиты, «чтобы вместе с ними умерла правда».

Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мертвым рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. На данный момент причина смерти неизвестна. Издание The Independent обратило внимание на то, что за несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова публично назвала Ле Мезюрье британским шпионом и указала на его связи с террористическими организациями.

Президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил о том, что Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали американские силы специального назначения.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере 10 августа текущего года. Вскрытие показало, что на его теле присутствуют повреждения, характерные скорее для удушения, чем для самоубийства.

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