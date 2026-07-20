Губернатор приграничного региона России ответил на сообщения о возможном увольнении

Курский губернатор Хинштейн назвал конспирологией слухи о переходе на новое место работы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал конспирологией слухи о возможном увольнении с должности. Об этом он заявил ТАСС.

По информации агентства, сообщения о том, что Хинштейна якобы рассматривают в качестве кандидата на высокую должность в Москве, появились в соцсетях. Сам чиновник считает, что у этих слухов нет никакой цели. Он подчеркнул, что сталкивается с ними с первых дней работы.

«Сразу после моего назначения врио губернатора активно тиражировались слухи и домыслы, что я сейчас ситуацию успокою, приведу все в относительный порядок, а дальше даже до выборов своих не досижу и уеду вновь на новый участок», — рассказал Хинштейн, отвечая на вопрос журналистов.

Он заверил, что остается в Курской области и продолжает работать.

22 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев. В тот же день с поста губернатора Брянской области уволен Александр Богомаз, которого временно сменил выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.