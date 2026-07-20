Названы сроки окончания жары в Москве

Синоптик Позднякова: Завтра в Москве ожидается дождь, а к концу рабочей недели похолодает

Жаркая погода в Москве продержится всего два дня, а уже со вторника начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что к концу рабочей недели температура опустится ниже климатической нормы.

«У нас сейчас практически жара-то стоит всего два дня — вчера и сегодня. Уже с завтрашнего дня характер погоды будет меняться, погоду уже будет определять циклон. Завтра облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем возможна даже гроза. Дневная температура будет чуть ниже, чем сегодня, — в пределах 24-26 градусов», — пояснила синоптик.

По ее словам, во вторник при грозе возможны порывы ветра 12–15 метров в секунду. Практически такая же погода сохранится и 22 июля. В конце рабочей недели станет еще прохладнее: в пятницу минимальная температура в Москве опустится до 12–17 градусов, дневная составит 20–25 градусов. Это, уточнила Позднякова, может быть на градус-полтора ниже климатической нормы.

«Волна менее жаркой погоды захватит конец рабочей недели и, скорее всего, субботний день», — заключила Позднякова.

Ранее Позднякова рассказывала, что понедельник, 20 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов Цельсия. Утром столбики термометров в столице покажут плюс 14-16 градусов, по области значения могут быть ниже — около 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в Москве и до плюс 23-28 градусов — по региону.

