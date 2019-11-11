Россия ответила на обвинения в причастности к смерти основателя «Белых касок»

Британские СМИ безосновательно пытаются связать смерть сооснователя благотворительной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье с заявлениями российского МИД в его сторону. Об этом говорится в сообщении министерства на Facebook.

Расследование дела о гибели Ле Мезюрье еще не началось, но несмотря на это британские журналисты уже пытаются обвинить в этом Россию, не имея никаких конкретных доказательств, отметили в МИД. Там подчеркнули, что «привлекали внимание мировой общественности» к деятельности организации с 2016 года, однако западные СМИ обратили на это внимание только после смерти основателя «Белых касок».

«На волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфовброс, во всем обвиняются "эти русские", раскручивается очередной медийный скандал в духе "хайли лайкли", а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты», — говорится в заявлении.

По мнению министерства, подобный сценарий используется журналистами не в первый раз. В частности, Россию обвиняли в причастности к отравлению бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, гибели российского бизнесмена Бориса Березовского и отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мертвым рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. На данный момент причина смерти неизвестна. Издание The Independent обратило внимание на то, что за несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова публично назвала Ле Мезюрье британским шпионом и указала на его связи с террористическими организациями.

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