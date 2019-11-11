Основатель «Белых касок» найден мертвым

Сооснователь благотворительной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым в столице Турции Стамбуле. Об этом со ссылкой на представителей организации сообщает The Independent.

Как стало известно журналистам, Ле Мезюрье был найден рядом с домом, где проживал. О том, что он погиб, Раиду аль-Салаху, нынешнему главе «Белых касок», сообщили его родственники. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Ссылаясь на местные СМИ, Independent сообщает, что мужчина мог упасть с балкона.

За три года до смерти погибший, отставной офицер британских вооруженных сил, был награжден орденом Британской империи — так Великобритания признала его заслуги в создании «Белых касок» в Турции в 2013 году.

«Он был близким другом сирийского народа, он поддерживал "Белые каски" как основатель и директор НКО Mayday Rescue Organisation», — приводит издание слова аль-Салаха.

Как подчеркивают авторы, всего несколько дней назад Ле Мезюрье был публично назван британским шпионом: 8 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что он бывший агент британской спецслужбы MИ-6 и «засветился» в конфликтах на Ближнем Востоке и на Балканах. Она рассказала, что о связях Ле Мезюрье с террористическими организациями известно еще с тех пор, когда он работал в самопровозглашенной Республике Косово.

На том же брифинге Захарова назвала «Белые каски» провокаторами, пособниками террористов, авторами и исполнителями информационных вбросов. Это заявление Twitter-аккаунт ведомства снабдил фотографией, якобы уличающей членов организации в постановке военных сюжетов.

«Белые каски» позиционируют себя как объединение волонтеров, помогающих людям в зоне боевых действий в Сирии.

В феврале 2018 года продюсер канала BBC Syria обвинил организацию в том, что ее участники сфабриковали видео, которое затем использовалось как доказательство применения войсками Сирии запрещенного химического оружия.

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