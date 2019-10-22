США выделили миллионы «Белым каскам» в Сирии

Президент США Дональд Трамп выделил 4,5 миллиона долларов организации «Белые каски» в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении отмечается, что решение принято в целях помочь работе по защите жертв конфликта. Подчеркивается, что в ходе восьмилетнего конфликта в Сирии организация спасла более 115 тысяч человек, в том числе многих представителей этнических и религиозных меньшинств. Вашингтон также призывает своих союзников и партнеров присоединиться к этой поддержке.

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

В июле активисты движения сообщали, что в результате российского авиаудара по рынку погибли по меньшей мере 16 человек, еще 30 были ранены. Министерство обороны России назвало эту информацию фейком.

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Россия ранее неоднократно называла их данные сомнительными, а видео — постановочными. Госдепартамент США при этом обвинял Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru