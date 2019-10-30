Курдов захотели включить в состав сирийской армии

Представители курдских формирований «Демократических сил Сирии» (ДСС) могут войти в состав сирийских правительственных войск. Об этом пишет газета Al-Akhbar со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что сирийские власти планируют расформировать ДСС, «Отряды народной самообороны» и полицейские дружины, чтобы включить их в состав армии и силовых структур страны. Кроме того, в регионах, находившихся ранее под контролем ДСС, хотят восстановить работу госорганов, в состав которых предлагают войти служащим автономной курдской администрации.

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29 октября в Минобороны России заявили, что курдские формирования раньше обозначенного срока ушли из зоны безопасности, которая создается на севере Сирии вдоль границы с Турцией. Об отводе войск также сообщили представители ДСС. Отмечалось, что до этого они активно обсуждали с Россией свои возражения, однако согласились на мирную инициативу.

На севере Сирии с 9 по 22 октября проводилась военная операция Турции. Ее целью была борьба с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая, и «Исламским государством» (запрещено в России), а также создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы. После начала операции курды договорились с Дамаском об оказании военной помощи, на фоне чего США объявили об окончании поддержки курдских формирований и выводе своих сил из региона.

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