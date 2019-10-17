Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными

Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция. Об этом сообщает агентство ANNA-News со ссылкой на своего корреспондента, работающего на месте событий.

Курды остановили колонну на въезде в город Табка в провинции Ракка. Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.

Как пишет агентство, курды объяснили свои действия тем, что заключенные ими соглашения с официальным Дамаском якобы не предусматривают ввода сирийских войск в курдские города — армия, как считают курды, должна лишь встать на пути турецких военных, вторгшихся на север Сирии.

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16 октября и из Табки, и административного центра региона, города Ракка, ушли войска коалиции под руководством США. В тот же день в Ракку вошли сирийские военные. Также 14 октября ливанское телевидение сообщало о том, что правительственные силы взяли под свой контроль Табку, однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

На севере Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции. Ее целью Анкара заявила борьбу с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая, и «Исламским государством» (запрещено в России), а также создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы. После начала операции курды договорились с Дамаском об оказании военной помощи, на фоне чего США объявили об окончании поддержки курдских формирований и выводе своих сил из региона. В урегулировании конфликта участвует и российские военные, которые в основном сопровождают сирийцев на пути в курдские города.

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