Россия отреагировала на обвинения Эрдогана в гибели мирных жителей в Сирии

Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес российских и сирийских военных в гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что все удары наносятся исключительно по террористам. При этом Россия считает действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными. «Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, в своей стране», — подчеркнул МИД. В этой связи, по мнению Москвы, сирийцы могут законно применять силу в отношении террористов, которые не хотят политического урегулирования.
Ранее Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. Турецкий президент подчеркнул, что большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов. «Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», — сказал турецкий лидер.
Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.