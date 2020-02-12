Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибе. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 12 февраля.

Стороны отметили важность реализации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум 2018 года.

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Ранее в среду Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара полна решимости «выбить войска [президента Сирии Башара] Асада за пределы зоны деэскалации».

5 февраля он заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак правительственных сил.

Боевые столкновения в Идлибе между сирийскими военными и террористами активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В случае продолжения конфликта сирийской провинции грозит гуманитарная катастрофа, считают начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

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