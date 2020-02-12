Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб может возникнуть гуманитарная катастрофа, если конфликт продолжится. Об этом сообщается в заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев, передает «Интерфакс».

«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа. Его подписали начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Причиной такой ситуации называют действия боевиков, в том числе членов террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»): как заявили представители Москвы и Дамаска, от их обстрелов в течение января погибли более 150 мирных жителей. Они также подчеркнули, что террористы пользуются поддержкой из-за рубежа: в их распоряжении техника, боеприпасы и оружие западного производства.

10 февраля стало известно, что боевики, против которых сражается Сирийская арабская армия в Идлибе, получили от Турции американскую бронетехнику.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.

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