США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии. Об этом заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты сказали и Москве, и Анкаре о том, что ситуация им не нравится. «Нет волшебной палочки, чтобы положить этому конец», — отметил помощник президента по нацбезопасности. По его словам, американская сторона не готова решать проблему с помощью войск, так как не создавала ее.

Ранее в России порассуждали о «новом ударе в спину» от Турции. Журналист Александр Коц предположил, что конфликт между Россией и Турцией был бы на руку США. По его словам, Вашингтон подначивает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против Москвы.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.

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