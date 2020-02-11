В России порассуждали о «новом ударе в спину» от Турции в Сирии. Материал о новом обострении на Ближнем Востоке опубликовала во вторник, 11 февраля, «Комсомольская правда».

Автор материала Александр Коц написал, что конфликт между Россией и Турцией был бы на руку США. По его словам, Вашингтон подначивает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против Москвы. Журналист заявил, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри неслучайно прилетел в Анкару в эти дни. Однако Эрдоган, по его мнению, понимает, что в случае войны с Сирией миллионы беженцев из Идлиба хлынут в Турцию.

«Если Анкара развяжет войну в Сирии, Россия включит экономические рычаги», — написал журналист. По его словам, Россия может ввести новый запрет туризма накануне сезона.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.

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