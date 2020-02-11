Турция снова нанесла удар по сирийской армии

Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.

Кроме того, сообщается об уничтожении зенитной установки, склада боеприпасов и захвате танка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Идлибе в результате артиллерийского обстрела 10 февраля погибли пятеро турецких военнослужащих. Обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, устроила сирийская армия. Это как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

В ответ на это Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.

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