Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

Турецкие военные нанесли массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на Минобороны Турции.

По информации ведомства, уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

В турецком Минобороны утверждают, что причиной обстрела стала атака на турецких силовиков в провинции Идлиб, в результате которой погибли пять человек и еще пятеро пострадали. За февраль число погибших турецких военнослужащих в Идлибе достигло двенадцати — 3 февраля при обстреле погибли семеро военных, а также один гражданский специалист.

Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа. Кремль заявлял, что обеспокоен происходящим в провинции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!