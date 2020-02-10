В Кремле отреагировали на эскалацию конфликта в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб вызывает у Москвы тревогу. Таким образом отреагировал на эскалацию конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Турция после этого открыла ответный огонь.

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В ходе трехчасовых переговоров по ситуации в Идлибе, прошедших 8 февраля, Турция потребовала у России сохранить границы Идлибской зоны в рамках Сочинского соглашения, а также вывести из нее сирийские войска до конца февраля. Днем ранее турецкая сторона отправила войска специального назначения к своим наблюдательным пунктам в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

В январе, несмотря на инициированные Россией и Турцией режим прекращения огня, боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались. Сирийская армия продвинулась вглубь провинции и заняла несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе город Саракиб, где находятся четыре турецких наблюдательных поста.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

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