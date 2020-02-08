Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция провели переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб в субботу, 8 февраля. Детали встречи сообщил телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники, передает РИА Новости.

Делегации возглавляли заместители глав Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Вершинин и Седат Онал. Переговоры длились около трех часов. По информации источников, Турция потребовала сохранить границы Идлибской зоны рамках Сочинского соглашения, а также вывести из нее сирийские войска до конца февраля.

7 февраля Турция отправила войска специального назначения к своим наблюдательным пунктам в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

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