Турция перебросила в Сирию десятки танков и бронемашин

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб дополнительные войска. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на российский дипломатический источник. Собеседник газеты уточнил, что в составе прибывшей колонны находится несколько десятков танков и бронемашин.

Источник издания, близкий к Минобороны России, назвал одной из причин отправки дополнительных турецких войск в Идлиб последние успехи сирийской армии. Например, ее подразделения освободили от боевиков город Серакиб. При этом несколько турецких постов оказались на занятой сирийскими военными территории, добавил собеседник.

Он отметил, что обстановка в Идлибе накалена до предела: турецкой армии дан приказ не допустить продвижения сирийцев в глубь провинции. По словам источника, ситуация может выйти из-под контроля, если не стабилизировать обстановку в ближайшие дни.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

Эрдоган неоднократно грозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Москву в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта. 9 января Эрдоган и российский президент Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

В октябре прошлого года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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