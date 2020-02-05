Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган отметил, что Турция будет отвечать ударами на нарушение договоренностей со стороны сирийской армии. Он также захотел, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе. «Я попросил [президента России Владимира] Путина, чтобы силы режима [президента Сирии Башара] Асада отодвинулись за пределы турецких наблюдательных пунктов», — отметил он.

По словам президента Турции, в ином случае его страна будет вынуждена сделать это собственными силами. Он также добавил, что в ближайшее время, возможно, встретиться с Путиным.

3 февраля Турция сообщила, что обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что «76 боевиков режима президента Сирии Башара Асада были нейтрализованы». Перед этим Анкара обещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо.

Эрдоган неоднократно грозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Москву в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта. При этом 9 января Эрдоган и российский президент Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

В октябре прошлого года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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