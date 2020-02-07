Турция отправила в Сирию спецназ

Турция отправила войска специального назначения к своим наблюдательным пунктам в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным его источников, в сторону границы с Сирией отправлены 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами. На опубликованном агентством видео видны: колонна военных машин, автобус с военнослужащими и приветствующие войска местные жители.

Ранее в тот же день Anadolu сообщало, что турецкие власти перебросили к сирийской границе танковые части и тяжелую артиллерию.

Переброску войск Турции подтвердили и в российском Министерстве обороны. Близкий к военному ведомству источник рассказал, что Анкара усиливает свои позиции в Идлибе из-за успешного наступления Сирийской арабской армии (САА): несколько турецких постов после него оказались на территории, контролируемой войсками Асада. Цель турок — не допустить дальнейшего продвижения САА.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

Эрдоган неоднократно грозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Москву в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

В октябре 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!