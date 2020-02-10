Турция открыла ответный огонь по Сирии

Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь после обстрела их позиций в Идлибе. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

«Турция ответила на эту атаку с целью полного уничтожения вражеских целей и в качестве мести за погибших солдат», — отметил представитель Анкары.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих. Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, устроила сирийская армия. Это как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом, устроенным сирийской армией, погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа.

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