Освобождение открывающего путь к террористам города в Сирии показали на видео

@annanews_info / Twitter

В сети появилось видео, снятое в городе Серакиб в сирийской провинции Идлиб после того, как в него вошли войска Сирийской арабской армии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте информагентства ANNA-News.

По словам корреспондента агентства, изначально планировалось, что правительственные войска смогут зачистить город, который открывает путь к последним группам террористов, боевиков и вооруженной оппозиции, сконцентрированным в Идлибе, к середине дня 6 февраля, однако этому помешала крупная атака боевиков. Сирийской армии удалось отбить ее, однако освобождение Серакиба в итоге затянулось до позднего вечера.

Несмотря на активные боевые действия, город практически не пострадал, отметил корреспондент. В частности, на опубликованных кадрах за его спиной можно увидеть неповрежденные включенные уличные фонари.

Сообщения о взятии сирийскими войсками Серакиба появлялись в течение нескольких последних дней. Телеканал Al Mayadeen писал, что военные начали зачистку жилых районов; турецкая газета Daily Sabah также сообщала, что правительственные войска уже вошли в город. При этом некоторые наблюдатели заявляли, что сирийская армия в настоящее время находится вплотную у выставленных вокруг города турецких наблюдательных постов.

В то же время стало известно, что Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб дополнительные войска из-за недавних успехов сирийских военных. В частности, опасения Анкары вызвало освобождение Серакиба, в результате которого несколько турецких постов оказались на занятой сирийскими военными территории. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что если правительственные войска Сирии к концу февраля не отойдут за наблюдательные посты и продолжат продвижение в глубь провинции Идлиб, то Анкара примет меры.

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