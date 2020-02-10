В Турции рассказали об «армрестлинге» с Россией по Идлибу

Россия и Турция, несмотря на сотрудничество в различных отраслях, с мая прошлого года соперничают в вопросе урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, пишет колумнистка турецкой газеты Daily Sabah Мерве Шебнем Оруч (Merve Şebnem Oruç). По ее словам, происходящее в данной провинции напоминает армрестлинг.

«С тех пор Россия пытается загнать Турцию в тупик», — считает журналистка.

Вместе с тем в текущей ситуации у Москвы есть только одна возможность разрешить противоречия при условии, что Кремль продолжает придерживаться договоренностей по Идлибу, достигнутых в Сочи и Астане, — сесть за стол переговоров с Анкарой и вместе скорректировать соглашения, полагает Оруч. По ее мнению, в противном случае между Сирией и Турцией в конце концов произойдет вооруженное столкновение.

«Будет ли Россия выбрасывать в мусор договоренность о зоне деэскалации в Идлибе и сочинское соглашение, игнорируя жизни трех миллионов человек в Идлибе? Выберет ли она самый простой путь — бомбить Идлиб, как было во всех других частях Сирии, где она поддерживала [режим президента Сирии Башара] Асада?» — задается вопросами колумнистка.

Любые боевые действия в Идлибе спровоцируют появление большого потока беженцев в сторону Турции, чего Анкара не желает допустить, объясняет Оруч. С этим связана и поддержка, оказываемая турецкой стороной боевикам в Идлибе, и формирование в регионе собственного крупного военного контингента, усиленного бронетехникой.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.

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