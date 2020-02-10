Турция захотела поддержки НАТО в Сирии

Турция захотела поддержки НАТО в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает РИА Новости.

«Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией», — сказал представитель партии, отвечая на вопрос о позиции альянса по Идлибу.

Челик добавил, что сейчас проходят постоянные консультации с блоком насчет ситуации в данном регионе.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.

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