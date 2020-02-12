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Армии Турции и Сирии обстреляли друг друга

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almasdarnews.com

Сирийская арабская армия (САА) снова попала по турецким военнослужащим, отвечая на обстрел со стороны протурецких боевиков. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Издание разместило видео, снятое сотрудниками агенства Ruptly. На нем запечатлена артиллерийская установка, обстреливающая населенный пункт.

По данным издания, САА продвигается вперед, и этому не мешает то, что турецкие и сирийские силы обстреливают друг друга. Сообщается, что в ходе массированного авиаудара в рамках наступательной операции 12 февраля были уничтожены 60 боевиков из джихадистских группировок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Идлибе в результате артиллерийского обстрела 10 февраля погибли пятеро турецких военнослужащих. Обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, устроила сирийская армия. Это как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

В ответ на это Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.

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Предыстория: Турция снова нанесла удар по сирийской армии
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