Определены масштабы наступления армии Сирии в Идлибе

Армия Сирии после достижения российско-турецких договоренностей в Сочи по стабилизации ситуации в провинции Идлиб взяла под свой контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. Масштабы наступления определило агентство Anadolu, обозначившее их на инфографике в Twitter.

Согласно карте, за последние девять месяцев правительственные силы заняли четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба. В частности, в феврале армии удалось взять под контроль проходящую через всю страну трассу M5 и занять город Саракиб, открывающий путь непосредственно в Идлиб.

Как отмечает Anadolu, в результате наступления оказались блокированными пять из 12 наблюдательных постов турецкой армии в Идлибе, установление которых предусмотрено сочинским меморандумом от 2018 года. Между тем за последние недели турки, по данным независимых наблюдателей, оборудовали в регионе еще несколько наблюдательных пунктов, которые не регулируются договоренностями с Россией, и часть из них также оказалась блокирована.

Операция сирийской армии в Идлибе проводится несмотря на инициированный в январе режим прекращения огня, в срыве которого друг друга обвинили официальный Дамаск и представители боевиков и вооруженной оппозиции. Турция, имеющая в регионе собственный крупный военный контингент, за февраль потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста в результате обстрелов, устроенных сирийскими войсками, и в ответ несколько раз наносила удары по позициям правительственных сил. Дамаск в свою очередь полагает, что Анкара проявляет агрессию, размещая своих военных в Идлибе и Алеппо. В Кремле заявляли, что обеспокоены происходящим в Идлибе, но считают активность боевиков в регионе недопустимой.

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