Сирийцы показали обстрелянный турками Ми-25

Сирия показала обстрелянный турецкими войсками боевой вертолет Ми-25. Об этом сообщается в Facebook Moustafa Dannoun News.

Таким образом сирийцы опровергли информацию Анкары о гибели вертолета. «Турецкие военные утверждали, что сбили сирийский Ми-25, но ни один вертолет или личный состав не пострадал. Этот вертолет вернулся на базу без травм экипажа или пилотов, несмотря на повреждения», — говорится в публикации.

10 февраля Турция нанесла массированный удар по сирийской армии. Утверждалось, что в результате атаки были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет. В турецком Минобороны заявили, что причиной обстрела стала атака на турецких силовиков в провинции Идлиб, в результате которой погибли пять человек и еще пятеро пострадали.

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Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе город Саракиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа. Кремль заявлял, что обеспокоен происходящим в провинции.

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