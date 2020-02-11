Кремль одобрил операцию против боевиков в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийской провинции Идлиб. Таким образом ситуацию в регионе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надо пресекать любую террористическую активность», — одобрил он операцию сирийской армии.

Ранее в Кремле говорили, что ситуация в Идлибе вызывает у Москвы тревогу. «Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность», — отмечал Песков.

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Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня в регионе, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. Сообщалось, что правительственные силы продвинулись вглубь провинции и заняли несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числи город Саракиб. После этих новостей стало известно о переброске Турцией в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа. Отмечалось, что турецкой армии дан приказ не допустить продвижения сирийцев в глубь провинции.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября 2019 года после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

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