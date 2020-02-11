Боевики сбили Ми-17 в Сирии

@BabakTaghvaee1 / Twitter

В районе города Найраб в сирийской провинции Идлиб боевики сбили Ми-17 ВВС Сирии. Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте военный аналитик Бабак Тагвей.

Вертолет упал на подконтрольной боевикам территории, говорится в публикации.

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Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. Правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе и Саракиб, захваченный повстанцами в ноябре 2012 года.

Российский вертолет Ми-17 является модификацией Ми-8. Его приняли на вооружение в 2009 году. Летательный аппарат поставили более чем в 100 стран мира.

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