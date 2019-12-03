Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — отметил представитель Кремля, комментируя обнародованную журналистами информацию о том, что соответствующий приказ отдал сам Эрдоган.

Песков также подчеркнул, что Россию с Турцией связывают дружественные отношения, которые, впрочем, никогда не мешали Анкаре выстраивать партнерство с другими странами и НАТО. «Все страны суверенные, все, естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

О том, что приказ сбить российский Су-24 отдавал лично Эрдоган, 2 декабря сообщила «Независимая газета» со ссылкой на стокгольмскую организацию Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО. При этом эксперты заявили изданию, что Кремль якобы и раньше знал о личной ответственности турецкого лидера за данное решение. «Занимавший в то время пост премьера Давутоглу [Ахмет Давутоглу], будто соревнуясь с Эрдоганом, также говорил, что приказ отдал он... Очевидно, что распоряжение отдал президент Турции, потому что в 2015 году премьер не мог лично принять решения такого рода», — пояснил турецкий политолог, кандидат политологических наук Керим Хас.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

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