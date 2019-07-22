Российские «Фавориты» в Сирии впервые оказались под атакой

Боевики в Сирии попытались атаковать зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» сирийских правительственных сил, размещенные в провинции Хама. Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным военных, повстанцы выпустили несколько ракет из РСЗО «Град» в направлении города Масьяф вечером 21 июля. Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой. В результате ракеты джихадистов не достигли своей цели во многом благодаря системам ПВО в провинции Тартус, заявили военные.

1 июля сообщалось, что С-300, которые Россия передала Сирии, окончательно развернуты и полностью готовы к использованию. Поставки трех дивизионов, в каждом из которых по восемь установок, завершились в начале октября 2018 года.

Решение о поставках С-300 в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу».

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