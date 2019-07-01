Российские С-300 окончательно разместили в Сирии

Зенитная ракетная система С-300, которую Россия передала Сирии, окончательно развернута и полностью готова к использованию. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание на основании спутникового изображения сделало вывод, что все четыре ракетные системы готовы к использованию. Они расположены на базе Масьяф на северо-западе Сирии. Ранее предполагалось, что четвертая установка может быть неисправной.

В феврале сообщалось, что израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в ходе выставки Aero India представил дрон-камикадзе Mini Harpy.

В начале октября 2018 года Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из них включает в себя восемь пусковых установок. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу».

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