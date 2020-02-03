«Панцирь» сбил летевший к российскому аэродрому неопознанный беспилотник

Российский комплекс ПВО «Панцирь» на авиабазе Хмеймим в Сирии сбил летевший к российскому аэродрому со стороны Средиземного моря неопознанный беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Малоразмерный беспилотник начал приближаться к авиабазе с наступлением темноты. Его обнаружили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». В результате цель уничтожили на безопасном для российского аэродрома расстоянии. Пострадавших или материального ущерба нет.

2 февраля сообщалось, что боевики атаковали авиабазу Хмеймим. 1 февраля боевики 32 раза обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама, обошлось без пострадавших.

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