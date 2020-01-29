Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету, сообщил ТАСС главный конструктор системы Валерий Слугин из Конструкторского бюро приборостроения Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

По словам разработчика, ЗРПК получает две ракеты, одна из которых (гиперзвуковая) создана недавно. Данное оружие, отмечает Слугин, не имеет головки самонаведения, поскольку последняя бы снизила скорость ракеты. «Все задачи [наведения ракеты на цель] здесь можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины», — сказал конструктор.

Также разработчик рассказал о ведущейся научно-исследовательской работе по созданию недорогих малогабаритных ракет для «Панциря», которые бы позволили в ближней зоне (на дальности в пять — семь километров) уничтожать небольшие малоскоростные беспилотники, а также планах преобразования транспортно-заряжающей машины комплекса в транспортно-боевую.

Слугин добавил, что к настоящему времени «Панцирь» в Сирии и «других регионах» уничтожил «порядка сотни, может, больше» беспилотников, а ликвидация Израилем такого сирийского ЗРПК объяснил тем, что «надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта».

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В ноябре 2019 года «Известия», ссылаясь на Минобороны России, написали, что российские ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор» научатся сбивать цели на ходу.

В сентябре того же года бывший руководитель Организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать «Панцирь-С1».

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