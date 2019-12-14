F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

Видео: @DylanMalyasov / Twitter

Военно-воздушные силы Республики Корея выпустили рекламный ролик, в котором южнокорейский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II уничтожает северокорейскую межконтинентальную ракету и соответствующую пусковую установку Hwasong-14, представляющих собой гибрид технологий российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и советского зенитно-ракетного комплекса «Куб». На видео обратило внимание издание Defence Blog.

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Как отмечает портал, южнокорейские F-35A Lightning II предназначены для сдерживания северокорейских вооруженных сил. В частности, говорится, что ракета Hwasong-14 является самой совершенной в арсенале Пхеньяна, поскольку имеет дальность полета свыше 10 000 километров, что позволяет оружию достичь США.

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

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