Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Беспилотники, запущенные боевиками из Идлибской зоны деэскалации, атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел ночью 1 февраля. Группу беспилотников перехватили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

Кроме того, Боренков сообщил, что боевики за сутки 32 раза обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

О попытке беспилотников атаковать российскую базу также сообщалось 20 января. Они были отбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). «Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — рассказали в российском военном ведомстве.

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