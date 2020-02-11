Силы Асада впервые с 2012 года взяли под контроль ключевое шоссе

Стратегически важное шоссе между сирийскими городами Алеппо и Дамаск впервые с 2012 года полностью находится под контролем сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.

Речь идет о ключевой трассе М5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Трасса позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.

Правительственные силы взяли шоссе под контроль после того, как отбили город Саракиб в провинции Идлиб, через который и проходит дорога. Через этот населенный пункт пролегает и другая важная трасса, соединяющая Алеппо с Латакией — портом на берегу Средиземного моря. Сейчас ее половина находится на территории, подконтрольной боевикам.

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Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. Правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе и Саракиб, захваченный повстанцами в ноябре 2012 года. В городе расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры.

10 февраля Турция нанесла массированный удар по сирийской армии. Причиной обстрела называлась атака на турецких силовиков в провинции Идлиб, в результате которой погибли пять человек и еще пятеро пострадали.

После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа. Кремль заявлял, что обеспокоен происходящим в провинции.

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