Протурецкие боевики получили американскую технику для борьбы с Асадом

Боевики, ведущие борьбу с армией президента Сирии Башара Асада, получили от Турции американскую технику. Видео с подтверждением этого показал военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter.

В частности, на кадрах заметны бронетранспортеры M113. Утверждается, что среди получателей были протурецкие боевики группировки «Джейш аль-Изза» и запрещенной в России «Исламской партии Туркестана». По информации Тагвея, Турция предоставила технику без одобрения США и разрешения на экспорт.

Бронетранспортер M113 разрабатывался в США в 1957-1959 годах. Длительное время оставался основным бронетранспортером США, также поставлялся в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.

Ранее сообщалось, что несколько ракет, запущенных с запада, то есть со стороны Средиземного моря, были замечены на пути к северу и северо-востоку Сирии. Речь, возможно, идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией. По некоторым данным, цель удара — один из турецких наблюдательных постов в северо-восточной провинции Идлиб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru