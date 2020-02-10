Протурецкие боевики получили американскую технику для борьбы с Асадом

Боевики, ведущие борьбу с армией президента Сирии Башара Асада, получили от Турции американскую технику. Видео с подтверждением этого показал военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter.
В частности, на кадрах заметны бронетранспортеры M113. Утверждается, что среди получателей были протурецкие боевики группировки «Джейш аль-Изза» и запрещенной в России «Исламской партии Туркестана». По информации Тагвея, Турция предоставила технику без одобрения США и разрешения на экспорт.
Бронетранспортер M113 разрабатывался в США в 1957-1959 годах. Длительное время оставался основным бронетранспортером США, также поставлялся в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.
Ранее сообщалось, что несколько ракет, запущенных с запада, то есть со стороны Средиземного моря, были замечены на пути к северу и северо-востоку Сирии. Речь, возможно, идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией. По некоторым данным, цель удара — один из турецких наблюдательных постов в северо-восточной провинции Идлиб.