Американский бронетранспортер получил советскую башню

В Йемене на бронетранспортер M113 американского производства установили башню советского БТР-60, сообщает Yemen Observer.

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Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый калибра 14,5 миллиметра и пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра ранее на M113 замечены не были. Изначально американский бронетранспортер оснащался пулеметом М-2НВ калибра 12,7 миллиметра.

Ранее в Йемене башни от БТР-60 получали бронетранспортеры советского производства БТР-152.

В настоящее время в Йемене идет гражданская война. Стороны конфликта активно экспериментируют с устаревшими образцами советского оружия, которое попало в страну еще 30 лет назад.