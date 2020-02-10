Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада

Несколько крылатых ракет, запущенных с запада, то есть со стороны Средиземного моря, замечены на пути к северу и северо-востоку Сирии. Об этом в Twitter пишет пользователь @Syrian_MC, публикующий новости о сирийских военных и боевых действиях в стране.

Подробности не приводятся.

По информации военного аналитика Бабака Тагвея, ссылающегося на сообщения очевидцев, речь идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией. По его данным, цель удара — один из турецких наблюдательных постов в северо-восточной провинции Идлиб.

На прошлой неделе сообщалось о полете авиации ВМС США вблизи российских военных объектов в Сирии. По данным западных мониторинговых ресурсов, патрульный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E ARIES II приблизились на расстояние 35–45 километров к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в Тартусе со стороны Средиземного моря.

В Идлибе с середины января развернулось крупномасштабное наступление правительственной армии на позиции террористов и вооруженной оппозиции. Кроме того, в регионе дислоцированы турецкие военные, которые в течение февраля потеряли более десяти человек погибшими в результате обстрелов со стороны сирийских войск.

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