Боевики разорвали на куски американскую технику

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявили, что практически полностью уничтожили на Синайском полуострове несколько американских танков, принадлежащих египетской армии. Об этом сообщает во вторник, 23 января, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Экстремисты атаковали колонну египетских военных, направлявшуюся в сторону города Ариш: они припарковали на пути ее следования несколько заминированных автомобилей. «Помимо специально устроенного взрыва произошел подрыв боекомплекта техники, который разорвал бронированные машины на кусочки», — говорится в сообщении.

Из-за сильных повреждений точное число уничтоженной техники подсчитать трудно. «Из тех остатков, что продемонстрированы на фото, можно выделить гусеничную ленту, опорные катки и часть подвески от американского танка M60 и гусеничную ленту БТР M113», — отмечает канал. В то же время боевики ИГ сообщили, что уничтожили два М60, а еще один захватили.

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Бронетранспортер M113, как и танк M60, разрабатывались в США в 1957-1959 годах. Как отмечается в сообщении, в армии Египта имеется более тысячи M60 различных модификаций.

В начале января сообщалось, что террористы ИГ в Египте начали пользоваться методами боевиков Шамиля Басаева, применявшимися в Ингушетии. В частности, группировка, действующая на Синае, установила пост на дороге. На нем останавливали и досматривали проезжающие автомобили.

Сторонники ИГ на Синайском полуострове воюют как с другими группировками, так и с регулярной египетской армией.

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