Египетских террористов сравнили с боевиками Басаева

Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Египте начали пользоваться методами боевиков Шамиля Басаева, применявшимися в Ингушетии. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, специализирующийся на обзоре деятельности террористов.

Группировка, действующая на Синае, установила пост на дороге под эль-Аришем, где останавливали и досматривали проезжающие автомобили. Среди водителей оказались силовики — двое полицейских и солдат египетской армии. Их вывели из машины, приказали лечь на обочине и расстреляли.

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Подобную тактику ИГ уже применяло в Сирии и Ираке. Кроме того, похожими методами пользовались сторонники Шамиля Басаева в российской Назрани. В 2004 году боевики, переодевшись в милицейскую форму, захватили блокпосты и проверяли проезжавших мимо. Тех, у кого были обнаружены удостоверения силовых структур, расстреливали.

Сторонники ИГ на Синайском полуострове воюют как с регулярной египетской армией, так и с другими группировками. Так, в четверг, 4 января, они подорвали отряд военных, а ранее опубликовали видеозапись казни пособника движения ХАМАС.

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