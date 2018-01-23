Российские военные вернули 10 тысяч беженцев в Сирию

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии организовали возвращение более 9,5 тысячи беженцев в населенный пункт Эль-Бувайда провинции Риф Дамаск. Об этом заявил представитель ЦПВС генерал-майор Виктор Паньков, передает ТАСС.

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По его словам, переговорный процесс проходил довольно сложно. «Но совместными усилиями это удалось сделать. Мы провели совместную рабочую поездку по населенному пункту, оценили обстановку, в особенности — его безопасность. Добивались скорейшего возвращения мирного населения. Удалось привезти 1,5 тысячи семей», — пояснил он.

Как отмечает агентство, Эль-Бувайда расположен в шести километрах от Дамаска. Из-за боевых действий он опустел пять лет назад. В настоящее время в населенном пункте уже работают водопровод, больница и несколько школ.

Как рассказал министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдара, в ближайшее время совместно с ЦПВС планируется «реализовать широкомасштабную программу возвращения беженцев».

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